J-4 avant le second tour des élections législatives anticipées. Coup de théâtre hier soir dans la 1re circonscription de la Charente-Maritime. Jean-Marc Soubeste a annoncé qu’il se désistait. Pourtant arrivé 2e au premier tour dimanche, devant Emma Chauveau du Rassemblement national, le candidat du Nouveau front populaire, qui comptait bien se maintenir, a finalement préféré jouer la carte de la sécurité et se retirer en faveur du député sortant divers gauche Olivier Falorni. « Si la situation entre les deux tours à La Rochelle semble simple, les enjeux à l’échelle du département et de notre pays sont historiques », a-t-il déclaré. Et d’ajouter : « Tous les moyens doivent être déployés pour faire barrage au projet mortifère du Rassemblement national ». Fin de citation. Il n’y aura donc aucune triangulaire en Charente-Maritime au second tour dimanche.