J-3 avant le premier tour des Législatives. Entretien avec la candidate de Lutte ouvrière sur la 3e circonscription de la Charente-Maritime. Anne-Catherine Godde est infirmière. Elle est Rochefortaise depuis deux ans. Et elle a donc décidé de se lancer dans cette élection sur la circonscription de Saintes/Saint-Jean-d’Angély pour représenter le parti de Nathalie Artaud, avec un message et un vote d’espoir pour tous les travailleurs :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/godde-1.mp3 Anne-Catherine Godde qui est loin d’être intimidée par ses adversaires : le divers gauche Gérald Dahan, Stéphane Morin du RN, Fabrice Barusseau du NFP et le député sortant de la majorité présidentielle Jean-Philippe Ardouin :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/godde-2.mp3 Anne-Catherine Godde participait hier soir une réunion publique de son parti Lutte ouvrière à La Rochelle.