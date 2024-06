Les urgences pédiatriques des hôpitaux de La Rochelle, Rochefort et Saintes passent en mode régulation. Depuis hier soir 20h, il faut impérativement passer le Centre 15 pour y accéder. Un passage obligé qui va se prolonger tout l’été. Face au manque de pédiatres, et en raison d’une forte activité en période estivale, les trois établissements sont contraints de réguler l’accès aux urgences pédiatriques. La mesure s’applique jusqu’au 15 septembre prochain, la nuit entre 20h et 8h du matin. Seules les urgences vitales sont prises en charge.