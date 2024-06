J-4 avant le premier tour des Législatives. En Charente-Maritime, quatre candidats s’affrontent dans la 5e circonscription de Royan-Ouest. Aymeric Mongelous du Rassemblement national, le député sortant Christophe Plassard, Anne Brachet du Nouveau front populaire et Danièle Cassette de Lutte ouvrière. Pour la candidate du parti des travailleurs, l’objectif de cette campagne est véritablement d’éviter à tout prix une victoire de l’extrême droite. Danièle Cassette :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/cassette-1.mp3 Danièle Cassette qui réagit aux propos du président Emmanuel Macron qui parle d’un risque de guerre civile en cas de victoire des extrêmes aux Législatives :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/cassette-2.mp3 Dans la 2e circonscription de la Charente-Maritime, le parti de Nathalie Artaud est également représenté par la voix de Frédéric Castello. Ce dernier qui est opposé à quatre autres candidats : le maire LR de Rochefort Hervé Blanché, Karen Bertholom du Rassemblement national, Benoît Biteau du Nouveau front populaire et la députée sortante Anne-Laure Babault. C’est la 4e fois que ce retraité de l’aéronautique âgé de 75 ans se présente à cette élection pour défendre le camp des travailleurs. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/castello.mp3 Frédéric Castello qui a tenu hier soir une réunion publique de campagne à Rochefort, en présence de Danièle Cassette, candidate sur la 5e circonscription de la Charente-Maritime.