Législatives en Charente-Maritime : Dominique Bussereau appuie la candidature d’Anne-Laure Babault. L’ancien ministre de droite et ex-président du Département a décidé d’apporter son soutien, je cite, « amical et politique » à la députée sortante de la majorité présidentielle sur la 2e circonscription, dont il a apprécié le travail à l’Assemblée nationale et en Charente-Maritime. « Face à la poussée des extrêmes, tous les Humanistes et Républicains doivent se rassembler derrière sa candidature », lance-t-il, comme un message adressé sans ambages au maire LR de Rochefort Hervé Blanché qui est lui aussi candidat et qui a refusé la main tendue par Anne-Laure Babault.