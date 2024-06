La baignade fortement déconseillé sur le littoral charentais. Une alerte maximale aux baïnes a été lancée hier. Et le risque reste élevé encore aujourd’hui. Cinq commune sont particulièrement concernées : Grand-Village-Plage, Saint-Georges-d’Oléron, Saint-Trojan-les-Bains, La Tremblade et Les Mathes. Les baigneurs et ceux pratiquants une activité nautique sont appelés à faire preuve de la plus grande prudence. Il est conseillé de privilégier les zones de baignade surveillées, comme la plage de La Bouverie à La Tremblade.