Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont intervenus samedi soir pour un début d’incendie au centre hospitalier de Rochefort. Le feu a pris dans un local de stockage, peu après 20h. L’action rapide du personnel de l’hôpital et des pompiers a permis de venir rapidement à bout des flammes et d’éviter toute propagation du sinistre. Six patients ont dû être transférés vers d’autres services. Aucune victime n’est à déplorer.