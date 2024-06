Législatives anticipées : le gouvernement en renfort pour soutenir les candidats de la majorité présidentielle en Charente-Maritime. Après le ministre de la justice Éric Dupont-Moretti hier aux côtés d’Anne-Laure Babault sur la 2e circonscription de Rochefort-Aunis, Christophe Béchu est attendu mardi soir pour apporter son soutien au député sortant de la 5e circonscription de Royan-Ouest Christophe Plassard, avant le 1er tour le 30 juin. Le ministre de la Transition écologique sera présent à 18h30 à la salle des fêtes de Saint-Porchaire. L’occasion pour Christophe Plassard de rappeler le sens de sa candidature à sa propre succession. On l’écoute :

Christophe Plassard a prévu de sillonner les 74 communes de sa circonscription avant le 1er tour. Une façon pour le candidat de la droite et du centre-droit d'évoquer son combat contre les extrêmes pour préserver un équilibre politique local qui reste fragile :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/plassard-2.mp3 L’ancien ministre et ex-président du Département de la Charente-Maritime Dominique Bussereau qui viendra soutenir Christophe Plassard, en compagnie de l’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, le 28 juin, à 18h30, au Palais des congrès de Royan, pour un dernier meeting de campagne avant le 1er tour. Christophe Plassard est opposé à Aymeric Mongelous du RN, Danièle Cassette de Lutte ouvrière, et Anne Brachet du NFP.