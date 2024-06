La Rochelle n’ira pas en finale après sa défaite hier soir à Bordeaux face au Stade toulousain. Les Maritimes se sont inclinés en demi-finale face au leader de la saison régulière et du champion de France en titre. Le score : 39 à 23. Le club souligne qu’une fois de plus les Jaune et Noir ont connu cette saison les phases finales dans les deux compétitions, en championnat de France et en Coupe d’Europe. Il tient à remercier ses joueurs, mais aussi ses supporters et leur donne rendez-vous la saison prochaine, dès le mois d’août.