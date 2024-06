Marie Toussaint en soutien aux deux candidats du Nouveau front populaire sur les 1re et 2e circonscriptions de la Charente-Maritime. La députée européenne et tête de liste des écologistes aux dernières Européennes est attendue ce vendredi en fin de matinée dans le quartier de Mireuil à La Rochelle. Elle sera présente aux côtés de Jean-Marc Soubeste pour aller à la rencontre des habitants et des commerçants. Marie Toussaint se rendra ensuite en début d’après-midi à Sainte-Soulle pour soutenir Benoît Biteau, à l’occasion d’une visite d’un projet citoyen de coopérative d’énergie pour mettre en avant les énergies renouvelables face au changement climatique.