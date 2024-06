La Rochelle passe les barrages et se qualifie pour les demi-finales. Les Maritimes se sont imposés samedi soir à Toulon sur le score de 34 à 29. Une belle prestation offensive avec quatre essais marqués pour les Jaune et Noir, et un beau jeu en défense. Les Rochelais joueront donc contre le leader de la saison régulière Toulouse vendredi prochain au Matmut Atlantique de Bordeaux.