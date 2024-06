L’arrivée aujourd’hui du Handala dans le port de La Rochelle. Il s’agit du bateau en route pour Gaza qui est parti d’Oslo, en Norvège, début mai, avec à son bord des militants pour la paix en Palestine. Il fera une escale de trois jours. Au programme : un rassemblement demain à 18h au port de Chef de baie, et le lendemain à 19h, un ciné-débat suivi d’une rencontre avec l’équipage et les militants embarqués dans cette aventure.

Cette année, plusieurs bateaux humanitaires ont pris la mer pour voguer vers Gaza. Le Handala, après une tournée des pays d’Europe du Nord, descend actuellement de Norvège. Arrivant de Brest, il débarquera ce lundi dans le port de La Rochelle pour une escale de trois jours. À son bord, une quinzaine de personnes porteuses d’un message clair : la fin du blocus israélien, mais surtout l’arrêt du génocide en cours depuis plus de huit mois. L’objectif pour ce navire de pêche norvégien est également d’apporter du matériel de pêche aux Gazaouis. L’Association France Palestine Solidarité 17 l’accueillera avec le soutien des 25 organisations qui composent le Collectif pour la Paix en Palestine en Charente-Maritime. Un rassemblement est prévu ce mardi à 18h au Port de pêche de Chef de Baie, suivi le lendemain d’une soirée film-débat, en présence de l’équipage et des militants embarqués sur le Handala. Rendez-vous à 19h à la salle des Clubs, 36 place de l’Europe, à La Rochelle-Mireuil. Le bateau pour la paix reprendra ensuite la mer pour voguer vers l’Espagne, Martigues, la Corse, puis l’Italie.