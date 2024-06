Six communes de Charente-Maritime ont été reconnues en état de catastrophe naturelle après les inondations et coulées de boues survenues fin 2023. Il s’agit d’Andilly, Mornac-sur-Seudre, Saint-Savinien, Saint-Vivien, Sainte-Soulle et Saint-Simon-de-Bordes. Un arrêté a été publié au Journal officiel dimanche dernier. Les sinistrés ont désormais un peu moins de 30 jours pour déclarer leurs dégâts auprès de leur compagnie d’assurance. À noter que les demandes de reconnaissance pour les communes d’Asnières-la-Giraud, Champagnolles, Saint-Germain-du-Seudre et Thors ont été refusées. Même chose pour Rivedoux-Plage qui réclamait l’état de catastrophe naturelle après le séisme du 16 juin 2023.