Manu Blanchet anime deux thés dansants samedi 6 juillet, à la salle des fêtes de Lezay à 11€, et dimanche 7 juillet, à la salle polyvalente de Merpins à 12€, de 14h30 à 19h30. Pâtisserie offerte pour chaque bal. Organisé par Christian. Pour les renseignements et les réservations, vous pouvez contacter le 05 46 97 12 00 ou le 06 52 04 67 21 et sur christian.e-monsite.com.