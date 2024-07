C’est une vague bleu Marine qui a déferlé hier soir en France. 38 députés du Rassemblement national ont été élus dès le premier tour, lors des élections législatives anticipées, suite à la dissolution de l’Assemblée nationale le 9 juin dernier le soir des élections européennes. En Charente-Maritime, le RN a plus que doublé son score par rapport au scrutin de 2022. Le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella place cinq candidats sur cinq au second tour.

Dans la 1re circonscription de La Rochelle-Ré, le député sortant divers gauche Olivier Falorni est arrivé en tête au premier tour avec 45,64% des voix, devant le candidat du Nouveau front populaire Jean-Marc Soubeste 29,64%. Dans ce territoire historiquement ancré à gauche, la candidate du RN Emma Chauveau est parvenue à se maintenir pour le second tour dimanche prochain, avec 22,65% des suffrages exprimés.

Dans la 2e circonscription de Rochefort-Aunis, c’est une triangulaire qui se profile entre le RN, le NFP et Ensemble. Malgré l’appel du Premier Ministre Gabriel Attal au désistement de ses candidats pour faire barrage au RN, et sa 3e place avec 25,33%, la députée sortante de la majorité présidentielle Anne-Laure Babault compte bien se maintenir. Elle appelle d’ailleurs le candidat du NFP Benoît Biteau, qui est arrivé en 2e position avec 26,94%, derrière la candidate du RN Karen Bertholom en tête avec 34,41% des voix, à se désister. Elle invoque une réserve de 9 000 voix qu’elle compte puiser dans le camp du maire LR de Rochefort Hervé Blanché qui est arrivé loin derrière avec 12,36%.

Dans la 3e circonscription de Saintes/Saint-Jean-d’Angély, le Rassemblement national représenté par Stéphane Morin est arrivé largement en tête avec 40,85% des voix, devant le candidat du NFP Fabrice Barusseau 28,1%. Juste derrière, avec une centaine de voix d’écart, le député sortant de la majorité présidentielle Jean-Philippe Ardouin termine 3e avec 27,9% et se qualifie pour le second tour. Les deux s’estiment les mieux placés pour battre le RN. Ils ont jusqu’à demain soir 18h et la clôture des candidatures pour s’entendre. On notera le score de l’humoriste Gérald Dahan : un peu plus de 1%.

Dans la 4e circonscription de Royan-Est, c’est également le RN qui est en tête avec 45,21% pour Pascal Markowsky, devant le député sortant de la majorité présidentielle Raphaël Gérard 27,95%. Les trois autres candidats sont loin derrière avec 17,4% pour la candidate du NFP Danièle Desselles.

Enfin, dans la 5e circonscription de Royan-Ouest, le candidat du RN Aymeric Mongelous termine également en tête avec 43,83% des suffrages exprimés. Il est en ballotage favorable et devance le député sortant d’Horizons, soutenu par la majorité présidentielle, Christophe Plassard 32,75%. La candidate socialiste du NFP Anne Brachet est arrivée 3e avec 22,15%. Elle peut se maintenir au second tour, mais préfère se désister pour « faire barrage au RN », a-t-elle déclaré.

Notons enfin le taux de participation record pour des Législatives. Du jamais vu depuis 1978. Il s’élève à 66%, soit 20 points de plus qu’aux élections législatives de 2022.