La gendarmerie de la Charente-Maritime a lancé un appel à témoins hier, après la disparition inquiétante d’un homme de 46 ans à Saujon. Mickaël Dubois a quitté son domicile dimanche soir vers 21h sans son téléphone. Il n’a plus donné signe de vie depuis. Ses proches sont inquiets. Mickaël Dubois est parti à bord de sa voiture, une Suzuki Jimny grise immatriculée EQ-353-ZA. Il mesure 1m80 et il est de corpulence normale. Il a les cheveux bruns courts. Le jour de sa disparition, il portait un jean bleu ciel et un tee-shirt bleu marine. Si vous l’avez aperçu ou si vous avez des renseignements, vous pouvez contacter la gendarmerie de Saujon au 05 46 02 80 17.