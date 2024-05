Atteintes aux véhicules, abus de confiance, vols par ruse ou escroqueries en ligne… Une réunion d’information et de prévention de la délinquance est organisée ce soir à Royan. Elle est proposée par le maire Patrick Marengo et le commissaire de police de la ville Thierry Beausse, pour alerter la population, et notamment les personnes âgées qui sont les principales victimes de ce type de faits. Prudence et anticipation seront les maître-mots pour se protéger le plus efficacement possible. Rendez-vous est donné à 18h à la Maison des associations.