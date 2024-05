Du nouveau au service de dermatologie de l’hôpital de La Rochelle. L’établissement s’est récemment doté d’un équipement au bénéfice des patients à risque de mélanome avec un suivi complexe. Il permet de suivre plus précisément qu’auparavant l’évolution des lésions cutanées et les éventuels mélanomes.

Le service de dermatologie des Hôpitaux de La Rochelle Ré Aunis s’est récemment doté d’un nouveau matériel au bénéfice des patients à risque de mélanome avec suivi complexe, et ce grâce au soutien de la Ligue contre le cancer. L’ATBM Body Finder est un système de cartographie automatisée du corps entier. Il permet un examen cutané du dépistage de tumeurs par « total body mapping ». Un procédé qui permet de photographier les lésions ou les mélanomes sur la peau, et de suivre leurs évolutions dans le temps. Le système offre la possibilité de documenter la surface de la peau sur 20 segments du corps, y compris les paumes et la plante des pieds. La cartographie se fait sur un temps très court, de l’ordre de 5 minutes. Le processus de travail aide à dépister beaucoup plus rapidement et précisément qu’auparavant les lésions cutanées suspectes, nouvelles ou modifiées.

Dans ce cadre, la Ligue contre le cancer a souhaité soutenir ce projet et participer à l’acquisition du matériel en le finançant en grande partie.