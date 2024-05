La présentation hier matin de la nouvelle saison culturelle de l’été à Surgères. Une saison qui démarre dès cette fin de semaine avec l’évènement « Faites du cinéma », organisé par le Département de la Charente-Maritime. Des ateliers et des animations autour de l’audiovisuel seront proposés. Si la soirée du vendredi et la journée du samedi sont ouvertes au public, la journée du vendredi est réservée aux professionnels. Catherine Desprez, maire de Surgères et vice-présidente du Département en charge de la culture, nous en parle :

Faites du cinéma s’ouvre au public vendredi à 17h et samedi à partir de 14h dans le parc du château de Surgères, avec en soirée le vendredi à 22h la projection en plein air du film « Répercussions » de Virginie Wagon, et le samedi à 22h le film « Jumeaux mais pas trop » d’Olivier Ducray et Wilfried Méance avec Ahmed Sylla. Deux longs-métrages produits en Charente-Maritime.

Voilà pour le coup d’envoi de la saison culturelle à Surgères. Parmi les autres temps forts à venir cet été : le Brass festival du 25 au 27 juillet, avec trois têtes d’affiche : Claudio Capéo, Christophe Maé et Ibrahim Maalouf. Un évènement qui s’annonce déjà comme un véritable succès, comme le souligne Pierre Vivier, président de l’association Surgères en scène, qui organise le festival :

Et pour réserver, rendez-vous sur le site surgeresbrassfestival.com