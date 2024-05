À Saint-Georges-du-Bois, l’association Plaisir compétition organise un vide-greniers au centre équestre dimanche 2 juin, de 8h à 18h. Réservé aux particuliers. Emplacement sans véhicule, mais parking réservé. 3€ le mètre linéaire avec un minimum de 2 mètres. Ouvertures aux exposants à 6h. Restauration et buvette sur place. Ce sera également l’occasion de profiter de cette journée pour célébrer la Fête du poney. Renseignements et réservations au 06 60 91 92 05 ou au 06 59 60 12 91 et sur plaisircompetition@gmail.com.