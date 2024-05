Une semaine après la terrible explosion survenue dans la résidence Les Vignes pourpres à Puilboreau, près de La Rochelle, la question du relogement des sinistrés reste une priorité. La préfecture, le Département et le bailleur social Domofrance se mobilisent pour trouver des solutions d’urgence. 42 résidents sinistrés sont dans l’expectative. Et 29 d’entre eux, qui sont actuellement relogés dans des hébergements touristiques, vont devoir redéménager d’ici la fin de semaine, en raison du week-end de la Pentecôte qui approche et de l’arrivée des visiteurs qui avaient réservé. Un appel à la solidarité est lancé pour trouver au moins dix logements avant vendredi.

Parallèlement, l’enquête se poursuit. Plusieurs pistes sont étudiées dont celle d’une tentative de suicide d’un locataire, au domicile duquel a eu lieu l’explosion. Un homme de 36 ans qui est toujours entre la vie et la mort au CHU de Bordeaux.