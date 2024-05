La pose hier en fin de matinée de la première pierre du futur centre de loisirs de Vaux-sur-Mer, près de Royan. Un bâtiment de 500m² va prochainement sortir de terre au sein d’un espace entièrement dédié à la jeunesse. L’objectif étant de rassembler sur un même site tous les services pour l’accueil des enfants de 3 à 15 ans, dans un souci à la fois économique et environnemental. L’illustration en Charente-Maritime d’une opération municipale de bons sens et la traduction d’une utilisation raisonnée des fonds publics. Selon le maire et conseiller départemental Patrice Libelli, cette solution ne présente a priori sur le papier que des avantages. Écoutez :

Ouverture prévue en septembre 2025, avec une capacité d’accueil de 80 enfants. Coût de l’opération : 2 millions d’euros.