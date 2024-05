Le Bus du cœur des femmes fait étape aujourd’hui à Royan. C’est une première pour la station balnéaire qui accueille de façon inédite la plus grande opération de dépistage des maladies cardiovasculaire en France. Le véhicule va rester stationné pendant trois jours sur l’esplanade Kérimel de Kerveno pour effectuer des dépistages gratuits. L’enjeu est important quand on sait que les maladies cardiovasculaires sont responsables de 200 décès par jour en France, soit 76 000 par an. Et pourtant, 8 sur 10 pourraient être évités avec une prévention adéquate.