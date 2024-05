Coup d’accélérateur dans le traitement des cancers à l’hôpital de Saintes. Afin de délivrer une offre de soins complète et à la pointe de la technologie, le Groupe hospitalier Saintes/Saint-Jean-d’Angély investit dans l’installation de deux accélérateurs de particules. Un avantage considérable dans l’accès au traitement contre la maladie en Charente-Maritime. Des travaux viennent d’être lancés. Le chantier va durer dix mois.

La lutte contre le cancer est une priorité majeure pour le territoire. En tant qu’acteur majeur de la santé publique, le Groupe hospitalier Saintes/Saint-Jean-d’Angély s’efforce d’offrir une prise en charge globale et efficace aux patients atteints par la maladie. En 2021, le sud du département recensait plus de 16 300 personnes vivant avec un cancer, pour une population de près de 300 000 habitants, dont plus de 2 300 nouveaux cas en deux ans. Ces chiffres soulignent l’importance cruciale d’une prise en charge médicale spécialisée et accessible. L’an dernier, plus de 1 000 patients ont été traités, totalisant plus de 21 000 séances, principalement pour des cancers du sein, de la prostate ou encore des poumons.

Les travaux de restructuration du service de radiothérapie, qui ont débuté le 2 avril dernier, impliquent la construction d’un troisième bunker de radiothérapie, et l’installation de deux nouveaux accélérateurs de particules Halcyon de la société Varian. Ces appareils, équipés des dernières technologies et pouvant accueillir jusqu’à 45 patients par jour, permettront de délivrer des traitements toujours plus précis, en s’adaptant à toutes les localisations anatomiques et à tous les protocoles de traitements en vigueur. La fin du chantier est prévue pour décembre 2024, avant une installation des accélérateurs en avril 2025. Coût de l’opération : 8 millions d’euros, intégralement financés par le Groupe hospitalier Saintes/Saint-Jean-d’Angély.

Cette évolution à l’hôpital de Saintes s’inscrit dans le cadre d’une prise en charge globale et multidisciplinaire des patients atteints de cancers en Charente-Maritime, depuis l’imagerie diagnostique jusqu’aux différents traitements des cancers, tels que la chirurgie, la radiothérapie et les traitements systémiques comme la chimiothérapie.