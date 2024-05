Prudence le long du littoral charentais et en mer. Les grandes marées sont de retour. De forts coefficients sont attendus à partir d’aujourd’hui, avec un pic à 101 ce mercredi. La préfecture maritime de l’Atlantique appelle à la plus grande vigilance lors des sorties en mer ou de parties de pêche à pied. D’autant que le beau temps annoncé à partir de demain, conjugué au pont des 8 et 9 mai, devrait favoriser les déplacements sur la côte. Pour rappel, en cas d’urgence, il faut composer le 196.