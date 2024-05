La Communauté d’agglomération Royan Atlantique et son opérateur de transport en commun Transdev testent actuellement un bus électrique. Il circule depuis fin avril sur une ligne longue distance. Un autre sera prochainement testé sur une ligne plus courte. L’idée étant de déterminer si les véhicules électriques représentent une solution d’avenir pour l’ensemble du réseau.

La CARA et Transdev Royan Atlantique ont décidé de tester deux modèles de véhicules électriques sur le réseau « Cara’bus ». Cette expérimentation permet d’étudier l’adéquation entre les particularités du réseau et les capacités des véhicules testés. Elle doit également permettre de mesurer les contraintes techniques et de déterminer si les véhicules électriques sont la solution d’avenir pour Cara’bus.

Cette étude se fait en deux phases. La première, qui a débuté le 29 avril, se poursuit jusqu’au 18 mai. Un GX337, fabriqué par Heuliez, va circuler sur la ligne 1. Ce bus standard de 12 mètres de long peut transporter jusqu’à 24 personnes assises et 57 personnes debout, ainsi qu’un fauteuil pour les personnes à mobilité réduite. Il affiche une autonomie d’environ 350 km, ce qui lui permet de circuler sur des lignes longue distance, en proposant de nombreux allers-retours quotidiens, comme c’est le cas pour la ligne 1 entre Saint-Georges-de-Didonne, Royan, Vaux-sur-mer et Saint-Palais-sur-mer.

La seconde phase se déroulera du 23 mai au 6 juin. Un e-Centro prendra le relais sur la ligne 3. Fabriqué par la société turque Otokar, ce bus, capable de transporter jusqu’à 29 voyageurs, présente une autonomie d’environ 150 km. Ce qui en fait un véhicule idéal pour les lignes moyenne et courte distance, telle que la ligne 3 qui relie le lycée de Cordouan à Notre-Dame, via le centre-ville de Royan.

Pour l’heure, depuis le début de l’expérimentation, les données relevées s’avèrent satisfaisantes. Pour parfaire le test, un questionnaire est remis aux voyageurs, invités à noter le confort du bus, son niveau sonore, l’aménagement intérieur et son aspect extérieur, ou encore la transition vers la mobilité électrique.