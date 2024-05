Grosse déception pour le Collectif citoyen Saint-Just-Luzac. Il regrette l’installation le mois dernier d’une citerne souple contre les incendies sur la place principale du village, la place Jean-Hay. Une verrue en plein cœur du centre-bourg qui fait tache aujourd’hui selon ses militants, qui se sont vainement mobilisés contre cette implantation. Or, d’autres solutions auraient pu être trouvées pour préserver l’esthétique du village et son environnement, comme s’en désole Lionel Rambut, vice-président du Collectif citoyen Saint-Just-Luzac :

