Evènement sportif à ne pas manquer ce jeudi à Marennes. La Course de l’huître revient pour une 41e édition. Deux parcours sont proposés : 7,5 et 15km pour les adultes, et une marche nordique de 10km. Et deux courses de 1 et 2km pour les enfants. Départ de la place Chasseloup-Laubat en centre-ville à 9h. Une bourriche d’huîtres est offerte à tous les participants adultes.