Les Floralies reviennent ce week-end au château de Mornay à Saint-Pierre-de-l’Isle, près de Saint-Jean-d’Angély. C’est la 7e édition de cet évènement 100% nature qui va rassembler plus d’une centaine d’exposants, producteurs, pépiniéristes et créateurs dans le parc du château. L’occasion pour les visiteurs de faire leurs achats printaniers pour le jardin, et d’échanger conseils et astuces de culture. Jean-Michel Marquebielle, l’organisateur, nous en parle :

L’occasion également de glaner de bons tuyaux et des conseils d’arrosage, mais aussi et surtout de passer un bon moment en famille :

3 500 visiteurs sont attendus demain et dimanche. C’est 4 euros l’entrée, gratuit pour les enfants. À noter que des taxis-brouettes seront à la disposition du public pour transporter leurs achats un peu trop lourds et encombrants. Rendez-vous de 10h à 18h.