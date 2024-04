Les chiffres du chômage en Charente-Maritime. Ils ont été publiés hier par France travail. Dans le département, le nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité s’établit à 25 430. Un chiffre stable sur le premier trimestre de cette année 2024. En revanche, il progresse de 1,2% en un an. Au niveau régional, en Nouvelle-Aquitaine, le nombre de chômeurs augmente de 0,7% sur le premier trimestre, et de 2% sur un an.