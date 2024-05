La Cité de l’huître à Marennes fait le plein d’animations pour la nouvelle saison. Le centre d’interprétation de l’ostréiculture, situé sur le chenal de La Cayenne, va proposer cette année pas mal de nouveautés, afin de séduire toujours plus de visiteurs. Il faut dire que la Cité de l’huître est l’un des pôles touristiques et culturels les plus fréquentés de la Charente-Maritime, comme le souligne sa directrice Aline Pauwels :

Pas mal de nouveautés en perspective donc pour cette nouvelle saison, qui a démarré à l’occasion des vacances de printemps. Et plusieurs temps forts à venir, Aline Pauwels :

Et rendez-vous sur cite-huitre.com. La Cité de l’huître, une perle au cœur du bassin ostréicole Marennes-Oléron à découvrir les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h jusqu’au 11 novembre. Les samedis, dimanches et jours fériés de 10h30 à 18h. Et tous les jours de juillet et août de 10h à 19h.