La programmation complète du prochain Violon sur le sable à Royan a été dévoilée hier. Le festival de musique classique, dont les dates ont dû être changées en raison de l’organisation des Jeux olympiques de Paris cet été et du redéploiement des forces de sécurité, aura lieu les 21, 24 et 27 juillet sur la plage de la Grande Conche. Un décalage de trois jours qui n’a pas été sans conséquence pour les organisateurs qui ont dû revoir leur partition. Parmi les têtes d’affiche attendues : le comédien Lambert Wilson qui vient pour la première fois et qui interprètera un texte sur le bombardement de Royan. Mais aussi le danseur étoile natif de Royan Marc Moreau.