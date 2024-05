La population invitée à contribuer à construire l’avenir du Marais de Brouage. Dans le cadre de l’Opération Grand Site qu’elles ont initiée, la Communauté de Communes du Bassin de Marennes et la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan lancent un appel à participation pour la création d’un « Comité des habitants » du marais de Brouage. L’objectif est d’assurer une représentation officielle des résidents dans la démarche, et de leur permettre de participer à la construction, puis à la mise en œuvre du projet de préservation et de valorisation du marais.

Les collectivités souhaitent dans un premier temps constituer un comité d’environ 20 personnes, avec au moins un habitant par commune. Ces dernières participeront à différents ateliers, et en particulier au travail sur l’adaptation du marais de Brouage aux changements climatiques. Les deux intercommunalités espèrent ensuite, dans un second temps, élargir ce comité afin de constituer une structure pérenne de représentation des habitants.

Pour rappel, l’Opération Grand Site du marais de Brouage est une démarche de gestion équilibrée de cet espace fragile qui vise à préserver le caractère exceptionnel de ses paysages, et à adapter le territoire au changement climatique, en mettant en place un projet de développement durable générant des retombées pour ses habitants, ses usagers et ses acteurs économiques.

Sont invités à participer à cette démarche les habitants des 13 communes du marais que sont Beaugeay, Bourcefranc-Le Chapus, La Gripperie-Saint-Symphorien, Marennes-Hiers-Brouage, Moëze, Port-des-Barques, Saint-Agnant-les-Marais, Saint-Froult, Saint-Jean-d’Angle, Saint-Nazaire-sur-Charente, Saint-Just-Luzac, Saint-Sornin et Soubise.

Pour s’inscrire, c’est simple : il suffit de transmettre ses coordonnées via un formulaire disponible dans les mairies et aux sièges des deux intercommunalités.