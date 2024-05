À Surgères, le Cat Club Sud Atlantique organise le Championnat félin international les 11 et 12 mai à la salle du Castel Park, 7 rue Pasteur, de 10h à 18h. De nombreuses races seront présentées et jugées lors de ce concours de beauté. Spéciale de race « Norvégien » le samedi 11 mai. Ouvert au public. Tarifs adulte 7€, et gratuit pour les moins de 12 ans. Renseignements sur catclub-sudatlantique.fr.