La sortie aujourd’hui au cinéma du film « Frères » d’Olivier Casas, avec Mathieu Kassovitz et Yvan Attal. L’histoire vraie de Michel et Patrice de Robert, deux garçons de 5 et 7 ans, abandonnés par leur mère en 1948, qui ont vécu dans les bois pendant sept ans, à Châtelaillon-Plage, en Charente-Maritime, près du quartier des Boucholeurs. L’un deviendra architecte, l’autre directeur de clinique. Tous deux porteront le poids de leur secret d’enfance pendant de très longues années. L’aîné finira par mettre fin à ses jours à l’âge de 49 ans. Un film bouleversant à voir absolument qui sort donc en salle ce mercredi.