Le premier TER hybride entre en gare en Nouvelle-Aquitaine. Après trois mois et demi de test réussi en Occitanie, il est arrivé dans notre région. Depuis une semaine, ce train innovant, qui combine le tri-mode électrique-thermique-batteries, circule sur les lignes Bordeaux-La Rochelle et La Rochelle-Poitiers. Une phase expérimentale est prévue jusqu’au 30 juin prochain.

Ce train régional hybride tri-mode est le premier projet d’hybridation d’un train en France. Il a été lancé en 2018 par le Groupe SNCF et Alstom. Les objectifs de cette expérimentation portent sur la réduction de l’énergie consommée et la diminution des émissions de gaz à effet de serre, grâce à une solution permettant de modifier le parc thermique existant sans intervenir sur l’infrastructure. Avec le train à hydrogène et le train à batteries, le train hybride constitue l’une des trois technologies de décarbonation que le Groupe SNCF développe avec ses partenaires, au service du transport de voyageurs sur les lignes non-électrifiées ou partiellement électrifiées en régions.

L’hybridation de la rame Régiolis a consisté à remplacer la moitié des moteurs thermiques par des systèmes de stockage d’énergie composés de batteries lithium-ion. Cette opération a été réalisée début 2021, après une première étape de validation des nouveaux systèmes de stockage d’énergie fin 2020 sur le site Alstom de Tarbes, centre d’excellence pour les systèmes de traction « verts ». La rame a ensuite fait l’objet de multiples tests techniques durant près de 18 mois.

En Occitanie, la rame hybride modifiée a arpenté les lignes de l’étoile ferroviaire de Toulouse pendant plus de trois mois, de manière à vérifier son comportement et ses performances dans des environnements variés, avant de circuler sur les rails de Nouvelle-Aquitaine.