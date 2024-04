Les crues à répétition cet hiver en Charente-Maritime vont-elles permettre d’éviter le phénomène de sécheresse cet été ? Rien n’est moins sûr selon SOS rivière. L’histoire et les faits semblent prouver le contraire selon l’association, qui veille à la préservation de la ressource dans le département, tant en quantité qu’en qualité. Les nappes, peu profondes dans notre territoire, peuvent se vider aussi vite qu’elles se remplissent. Malgré les apparences, le président de SOS rivière Pascal Biteau se montre peu optimiste quant à la saison qui approche. Écoutez :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/sos-riviere-1.mp3 L’autre préoccupation de l’association SOS rivière, c’est le manque d’écoute et le peu d’intérêt des autorités locales pour préserver la ressource en eau, face au lobby agricole et à l’irrigation massive :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/sos-riviere-2.mp3 SOS rivière va redoubler de vigilance cet été. C’est le message que l’association va adresser ce samedi, lors de son assemblée générale qui se tiendra à 16h, à l’amphithéâtre de la Fondation Robert, à Saint-Jean-d’Angély.