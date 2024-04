L’association Autisme Charente-Maritime se mobilise toute cette semaine. À l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à ce handicap qui a eu lieu ce mardi 2 avril, des actions sont proposées dans le département pour informer le public sur cette particularité neurodéveloppementale qui touche 1 à 2% de la population.

Voilà un trouble qui reste encore mal connu, voire perçu de façon négative. C’est pourquoi les bénévoles de l’association Autisme Charente-Maritime travaillent sans relâche pour faire changer les regards, et améliorer les perspectives d’avenir des personnes concernées. D’où la mise en place d’une exposition créée par trois jeunes autistes, dans le cadre d’un groupe d’habiletés sociales avec des accompagnants du Cabinet Repère. C’est à découvrir jusqu’au 13 avril au Palais des congrès de Rochefort ! Là même où a eu lieu ce mercredi une journée d’échanges sur le thème « Apprendre et Grandir ensemble », composée de tables rondes, d’ateliers et d’expériences immersives, afin de contribuer à changer le regard sur les Troubles du Spectre de l’Autisme.

Et puis ce samedi, la Ville de Tonnay-Charente organise pour la troisième année consécutive une marche solidaire de 5 km en partenariat avec Autisme 17. Chacun des participants est invité à s’habiller en bleu pour l’occasion. Le départ est prévu au lieu-dit Champservé à 16h.