Feu vert pour la construction de la future usine d’Elixir Aircraft à l’aéroport de La Rochelle. Le syndicat départemental, qui gère la plateforme, a donné son accord pour l’aménagement d’un bâtiment de 17 500m² qui servira à produire l’avion Elixir. Un biplace en fibre de carbone destiné aux écoles de pilotage, aux aéroclubs et pilotes privés. Il va coûter moins cher que ses concurrents, tant en consommation qu’en maintenance.

Le 22 février, les élus du Syndicat Mixte des aéroports de La Rochelle-Île de Ré et Rochefort ont approuvé la convention autorisant la construction de la future usine d’Elixir Aircraft sur le site de l’aéroport rochelais. La société développe et fabrique un avion mono-moteur biplace, réalisé en fibre de carbone et destiné aux écoles de pilotage, aéroclubs et pilotes privés. Elle est déjà implantée sur site depuis fin 2020. Sa future usine de production et d’assemblage d’avions sera implantée au Sud-Est de la plateforme, sur une emprise d’environ 40 000 m². Le projet, porté par un consortium d’investisseurs en cours de constitution, prévoit la construction d’un bâtiment d’environ 17 500 m2. L’investissement total avoisine les 23 millions d’euros HT. Il est prévu un démarrage des travaux début 2025 pour une livraison des constructions mi 2026. L’objectif est de produire dans cette usine moderne et performante, y compris sur le plan écologique, environ 400 avions par an en 2030. Ce site industriel vise une efficacité énergétique et environnementale élevée, au-delà des standards habituels et de la réglementation en vigueur. L’embauche d’environ 500 nouveaux collaborateurs est envisagée sur les six prochaines années ; ce qui fera de la plateforme aéroportuaire un site d’emplois important de l’agglomération rochelaise.

Le site devrait accueillir entre 700 et un millier d’emplois.