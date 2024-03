À Tonnay-Charente, les riverains de la Timac Agro appelés à se regrouper au sein d’un collectif. L’association Pays rochefortais alert’ les invite à se fédérer pour pouvoir se défendre, ester en justice et faire pression sur les autorités, afin de demander réparation. Alors que l’usine de production d’engrais chimique a été reconnue coupable de pollution de l’air et de l’eau le 22 février dernier, PRA encourage les habitants impactés à se mobiliser, comme le souligne Gérard Garder, son porte-parole et membre de la Commission de suivi de site de Timac :

Une réunion publique d'information est organisée à ce sujet demain à 20h au Centre Richard de Tonnay-Charente par Pays rochefortais alert'. PRA qui demande à l'État le déblocage d'un fonds d'urgence pour dépolluer le site. Parallèlement, l'association encourage vivement les riverains concernés à se faire dépister, en raison du risque sanitaire lié à la pollution des sols aux métaux lourds.