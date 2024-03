Près d’une centaine d’écoliers ont été évacués ce matin à Rochefort, à la suite d’un incendie. Le feu s’est déclaré vers 8h30 dans les combles d’un bâtiment à deux étages qui abrite l’atelier de broderie Les Bégonias d’or, rue du Docteur-Peltier. Atelier qui est attenant au groupe scolaire Emile-Zola et à une habitation. Par précaution, les 97 enfants présents dans l’établissement et le personnel ont été évacués et regroupés dans la cour de l’école maternelle. Les trois occupants de la maison attenante ont également été évacués. L’incendie a été rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers arrivés sur place. Un important dispositif de sécurité a été déployé. Les écoliers ont pu regagner leurs salles de classe dans la matinée. Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine du sinistre.