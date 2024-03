La Rochelle sur le podium. Après sa très belle victoire samedi à domicile face au Stade français, le club maritime est désormais 3e. Les Jaune et noir ont réussi à faire plier le leader et se sont imposés 23 à 3, lors de la 18e journée, avec le point de bonus offensif. Une belle prestation qui permet d’intégrer pour la première fois cette saison le top 6 et d’accéder directement sur la 3e marche du podium, derrière le Stade français et Toulouse. Les Rochelais vont pouvoir savourer leur victoire pendant une semaine de repos, avant la reprise le 23 mars avec un déplacement à Bayonne. Bayonne qui est 9e.