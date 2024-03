L’appel à la plus grande prudence en raison des grandes marées. De coefficients exceptionnels sont attendus jusqu’à mercredi, avec un pic à 116 ce soir et demain matin. La Charente-Maritime est placée en vigilance jaune pour le phénomène de vagues-submersion, et orange pour le risque de crue. Cela concerne toujours la Charente aval, mais aussi la Seudre et l’estuaire de la Gironde. Des débordements importants pourraient avoir lieu localement. La préfecture de la Charente-Maritime a alerté les municipalités et l’ensemble des acteurs concernés afin que toutes les dispositions soient prises pour assurer la sécurité des citoyens, comme à Rochefort où des mesures de protection ont été prises en bord de Charente face au risque d’inondations. Le représentant de l’État appelle à la plus grande vigilance. Hier, un pêcheur à pied de 80 ans, piégé par la marée montante, a trouvé la mort plage de la cible à Saint-Martin-de-Ré. Malgré l’intervention des secours, il n’a pu être ranimé.