Après la condamnation de Timac Agro à Tonnay-Charente, les élus écologistes de la Région Nouvelle-Aquitaine réclament une dépollution du site. Ils souhaitent que toute la lumière soit faite sur l’ampleur des pollutions aux métaux lourds des sols, de l’eau, de l’air, et des contaminations des travailleurs et des ouvriers de l’usine de production d’engrais chimique. Usine qui a été reconnue coupable de pollution de l’air et de l’eau entre 2010 et 2019 par le tribunal de Brest le 22 février dernier. Pour Katia Bourdin, conseillère régionale du groupe écologiste, solidaire et citoyen de Nouvelle-Aquitaine, le travail de dépollution sera long et difficile :

Un site qui a vocation à devenir une plateforme de stockage en juin prochain, après l'arrêt de la production d'engrais il y a un an. Parallèlement, les élus écologistes de la Région Nouvelle-Aquitaine demandent l'extension des dépistages gratuits en cours à tous les habitants et travailleurs du secteur.