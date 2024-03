400 postes à pourvoir cet après-midi au Forum Job dating des emplois saisonniers à Surgères. Une vingtaine d’entreprises et agences d’intérim seront présentes pour rencontrer les demandeurs d’emploi et les jeunes qui veulent travailler cet été, principalement dans l’agriculture, l’animation, la restauration ou encore le service à la personne. On écoute Christelle Bitaudeau, référente du Bureau information jeunesse à la Communauté de communes Aunis Sud :

Rendez-vous cet après-midi de 14h à 17h30 à la salle du Castel park à Surgères. Un second forum est prévu le 16 avril à la salle des fêtes d’Aigrefeuille-d’Aunis. Pensez à vous munir de plusieurs CV.