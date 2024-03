À Saint-Jean-d’Angély, la Boutonne est en vigilance jaune, mais le niveau continue de monter. Il était à 10,34m ce matin sous le pont Saint-Jacques. Une réunion de crise est prévue ce lundi pour faire le point sur l’évolution de la situation, en raison des pluies annoncées ces prochains jours et des terrains qui sont gorgés d’eau. Dans le quartier de Fossemagne et du Faubourg Taillebourg, des moyens ont été apportés aux habitants pour protéger leurs biens, et les agents du Département sont venus sécuriser les rues inondées.