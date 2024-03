La victoire écrasante de La Rochelle hier soir à domicile face à Clermont. Les Maritimes se sont imposés sur le score de 42 à 3 avec le bonus, à l’issue de la 17e journée du championnat de Top 14. De quoi leur redonner confiance après deux défaites consécutives à Perpignan et Lyon. Désormais 8e, les Maritimes se rapprochent du top 6 et se relancent dans la course à la qualification. De quoi envisager plus sereinement la réception samedi prochain du Stade français, co-leader du championnat.