Nouvelle alerte aux inondations à Saint-Jean-d’Angély. Alors que la Charente-Maritime est en vigilance jaune pour le risque de crues et de vagues-submersion, le niveau de la Boutonne est de nouveau en train de monter. Il a dépassé les 10,30m ce matin sous le pont Saint-Jacques. Et les prévisions météos ne sont pas rassurantes, en raison des fortes pluies attendues ces prochaines heures. Par sécurité, les mesures de prévention ont été réactivées par la mairie. Les chemins piétonniers de la Boutonne et de l’écluse ont été fermés. Et des moyens ont été mis à la disposition des habitants du faubourg Taillebourg, les plus exposés, qui se préparent à vivre leur troisième inondation cet hiver.