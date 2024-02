La visite surprise et improbable de Gabriel Attal vendredi soir à un loto à Surgeres. Apres une journée marathon en Charente-Maritime, à la rencontre des commerçants du marché de Royan, des syndicats agricoles, des ostréiculteurs de Fouras, et des sinistrés du séisme du 16 juin dernier à Cram-Chaban, le Premier ministre s’est invité en soirée à la salle du Castel park où se tenait une loterie organisée au profit d’un enfant handicapé pour que ce dernier puisse participer à un voyage scolaire. Le chef du gouvernement s’est exprimé sur scène, devant des joueurs médusés de le voir arriver à ce type de manifestation avec tout son aéropage. Gabriel Attal a rempli quelques grilles de loto, avant de partir.

Plus tôt dans la journée, il s’est donc entretenu avec des sinistrés du séisme à Cram-Chaban où il a annoncé que l’État continuera de financer le relogement quand le fonds d’urgence s’arrêtera le 25 mars, et qu’il va mettre la pression sur les assureurs pour les inciter à prendre en charge le relogement. Le Premier ministre a également annoncé l’ouverture sous 10 jours d’une ligne téléphonique et d’une plateforme internet réservée aux sinistrés pour faire remonter leurs difficultés en préfecture, et soulager ainsi les maires.