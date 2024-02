L’Office de tourisme Rochefort Océan facilite l’hébergement des futurs travailleurs saisonniers. À quelques mois du coup d’envoi de la saison touristique, il recense les offres de locations auprès des particuliers et des professionnels du territoire. Les propositions se font directement en ligne.

Pour la troisième année consécutive, l’Office de tourisme, en collaboration avec la Communauté d’agglomération Rochefort Océan, accompagne les travailleurs saisonniers dans leurs recherches d’hébergements. L’initiative consiste à un recensement et une sélection des logements situés sur le territoire, disponibles au minimum 2 mois, avec des loyers modérés pour répondre aux contraintes financières des travailleurs saisonniers. Particuliers et professionnels du tourisme sont pleinement sollicités pour proposer une offre de location pour une chambre, un studio ou un appartement. Ils peuvent s’inscrire via un formulaire en ligne sur le site de la CARO. Une fois référencée, l’offre figure gratuitement sur la liste des logements éligibles, et elle est consultable directement en ligne. Les candidats au logement peuvent alors entrer en contact avec les logeurs. Pour tout renseignement, notamment sur les conditions d’exonération fiscale des recettes tirées de la location meublée à l’attention d’un personnel saisonnier, et le recensement d’une offre, le Service des partenariats de l’Office de tourisme Rochefort Océan est disponible au 06 74 58 74 66.